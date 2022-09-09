Hentbol: Erkekler Süper Kupa Spor Haberleri Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 mağlup ederek şampiyon oldu. Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 mağlup ederek şampiyon oldu. Ankara THF Spor Salonu'nda oynanan ve 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyespor'un karşılaştığı maçı, Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz hakem ikilisi yönetti. Çekişmeli başlayan maçta ilk yarıyı Beşiktaş Yurtbay Seramik 12-11 önde kapadı. İkinci yarıda temponun düşmediği maçta rakibine 29-28 üstünlük kuran Beykoz Belediyespor, kupayı ilk kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Müsabaka sonrası düzenlenen kupa seremonisinde Beykoz Belediyespor'a şampiyonluk kupası ile madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve THF Başkan Vekili Kenan Gökmen verdi. Beşiktaş Yurtbay Seramik'e ise madalyalarını THF Asbaşkanı Salim Öztürk ve THF Yönetim Kurulu üyesi Adem Altunsoy takdim etti. Törende "Maçın en değerli oyuncusu" ödülünü ise Beykoz Belediyespor'dan Ali Emre Babacan aldı. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Yurtbay Seramik Süper Kupa Beşiktaş Spor Haberler

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