Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Spor Haberleri Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyespor, Karadağ'ın Buducnost BEMAX takımına sahasında 27-40 mağlup oldu. Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyespor, Karadağ'ın Buducnost BEMAX takımına sahasında 27-40 mağlup oldu. Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 13-20 Buducnost BEMAX'ın üstünlüğüyle sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Buducnost BEMAX'a 27-40 yenildi. Spor Kaynak: AA / Özgür Alantor Kastamonu Belediyespor Karadağ Spor Haberler

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