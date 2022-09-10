Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Spor Haberleri
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyespor, Karadağ'ın Buducnost BEMAX takımına sahasında 27-40 mağlup oldu.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyespor, Karadağ'ın Buducnost BEMAX takımına sahasında 27-40 mağlup oldu.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 13-20 Buducnost BEMAX'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Buducnost BEMAX'a 27-40 yenildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor