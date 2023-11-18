Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Konyaaltı Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İspanya'nın KH-7 BM. Granollers takımına deplasmanda 29-25 mağlup oldu.

Konyaaltı Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İspanya'nın KH-7 BM. Granollers takımına deplasmanda 29-25 mağlup oldu.

Palau d'Esports de Granollers'de oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 14-11 önde kapattı.

İlk maçta rakibini 29-27 mağlup eden Konyaaltı Belediyespor, bu sonuçla organizasyona veda etti.