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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

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Konyaaltı Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında İspanya'nın KH-7 BM. Granollers takımını 29- 27 mağlup etti.

Konyaaltı Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında İspanya'nın KH-7 BM. Granollers takımını 29- 27 mağlup etti.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-15 önde geçti.

Rövanş maçı ise 18 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Granollers kentinde 14.30'da oynanacak

Kaynak: AA / Spor

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