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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali

Spor Haberleri

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Guardes'i 33-20 yenerek şampiyon oldu.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Guardes'i 33-20 yenerek şampiyon oldu.

Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda finalin rövanş karşılaşması, Antalya Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 16-7 önde bitiren Konyaaltı Belediyespor, sahadan 33-20 galip ayrılarak, EHF Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

Konyaaltı Belediyespor'un kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor

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