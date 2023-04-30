Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali
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Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin ilk maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Atletico Guardes'e 23-17 yenildi.
Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin ilk maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Atletico Guardes'e 23-17 yenildi.
Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda finalin ilk karşılaşması, Pontevedra kentindeki A Sangrina Spor Salonu'nda oynandı.
Mücadelenin ilk yarısını 15-10 önde bitiren Atletico Guardes, sahadan 23-17 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 7 Mayıs Pazar günü Antalya'da yapılacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor