Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali

Spor Haberleri

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin ilk maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Atletico Guardes'e 23-17 yenildi.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin ilk maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Atletico Guardes'e 23-17 yenildi.

Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda finalin ilk karşılaşması, Pontevedra kentindeki A Sangrina Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 15-10 önde bitiren Atletico Guardes, sahadan 23-17 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 7 Mayıs Pazar günü Antalya'da yapılacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Konyaaltı Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title