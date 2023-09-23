Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor, konuk ettiği Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'yu 28-27 yendi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor, konuk ettiği Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'yu 28-27 yendi.
13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 17-9 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı ise 30 Eylül Cumartesi günü Hırvatistan'da oynanacak.
Kaynak: AA / Spor