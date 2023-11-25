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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

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Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Spor Toto, Bosna Hersek'in RK Sloboda ekibine deplasmanda 34-25 yenildi.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Spor Toto, Bosna Hersek'in RK Sloboda ekibine deplasmanda 34-25 yenildi.

Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki KSPC Mejdan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Spor Toto 17-15 önde kapattı.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 3 Aralık Pazar günü Ankara'da oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Tuzla Spor Spor Haberler

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