Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Son Güncelleme:
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Spor Toto, Bosna Hersek'in RK Sloboda ekibine deplasmanda 34-25 yenildi.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Spor Toto, Bosna Hersek'in RK Sloboda ekibine deplasmanda 34-25 yenildi.
Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki KSPC Mejdan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Spor Toto 17-15 önde kapattı.
Bu karşılaşmanın rövanşı ise 3 Aralık Pazar günü Ankara'da oynanacak.
Kaynak: AA / Spor