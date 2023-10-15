Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
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Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Belçika temsilcisi HC Vise BM'yi 31-29 mağlup etti.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Belçika temsilcisi HC Vise BM'yi 31-29 mağlup etti.
Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakanın ilk yarısı da Beykoz Belediyespor'un 17-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Rövanş karşılaşması, 21 Ekim Cumartesi günü Belçika'da yapılacak.
Kaynak: AA / Spor