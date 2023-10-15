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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

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Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Belçika temsilcisi HC Vise BM'yi 31-29 mağlup etti.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Belçika temsilcisi HC Vise BM'yi 31-29 mağlup etti.

Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakanın ilk yarısı da Beykoz Belediyespor'un 17-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması, 21 Ekim Cumartesi günü Belçika'da yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Birleşmiş Milletler Recep Şahin Belçika Spor Haberler

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