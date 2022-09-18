Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası Spor Haberleri Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Spor Toto, Lüksemburg'un Dudelange takımını deplasmanda 27-24 yendi. Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Spor Toto, Lüksemburg'un Dudelange takımını deplasmanda 27-24 yendi. Center Sportif Rene Hartmann'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Dudelange, 14-9 önde tamamladı. Spor Toto, kupada dün birinci turun ilk maçında Dudelange'ye 26-25 yenilmişti. Spor Toto, bugünkü sonucun ardından kupaya ikinci tura çıktı. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Lüksemburg Spor Haberler

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