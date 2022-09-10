Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Spor Haberleri
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası birinci tur rövanş maçında Çekya'nın Robe Zubri takımına 40-29 yenildi.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası birinci tur rövanş maçında Çekya'nın Robe Zubri takımına 40-29 yenildi.
Çekya temsilcisi, Zubri kentindeki Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da 21-17 önde kapadı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor maçtan 40-29 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.
Dün yine aynı salonda oynanan ilk karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibi Robe Zubri'ye 46-27'lik skorla mağlup olmuştu.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor