Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası birinci tur ilk maçında Çekya'nın Robe Zubri takımına 46-27 yenildi.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası birinci tur ilk maçında Çekya'nın Robe Zubri takımına 46-27 yenildi.
Çekya temsilcisi, Zubri kentindeki Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da 22-14 önde kapadı.
Karşılaşmanın rövanşı yarın TSİ 19.00'da aynı salonda oynanacak.
Eşleşmeyi galip tamamlayacak ekip, ikinci turda Norveç'in OIF Arendal takımıyla mücadele edecek.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor