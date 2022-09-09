Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası Spor Haberleri İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası birinci tur ilk maçında Çekya'nın Robe Zubri takımına 46-27 yenildi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası birinci tur ilk maçında Çekya'nın Robe Zubri takımına 46-27 yenildi. Çekya temsilcisi, Zubri kentindeki Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da 22-14 önde kapadı. Karşılaşmanın rövanşı yarın TSİ 19.00'da aynı salonda oynanacak. Eşleşmeyi galip tamamlayacak ekip, ikinci turda Norveç'in OIF Arendal takımıyla mücadele edecek. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz İzmir Büyükşehir Belediyespor Spor Haberler

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