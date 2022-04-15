Hentbol antrenörü Bayram Kaplan, verdiği röportajın çarpıtıldığını savundu Açıklaması

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Bayram Kaplan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine söz verip de yerine getirmediği yönünde bir beyanatının olmadığını söyledi.

Bayram Kaplan, Halk TV'ye verdiği röportajın, bazı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını ve hiçbir şekilde Bakan Kasapoğlu'yla ilgili bir demeç vermediğini belirtti.

Kulüpler Arası Küçük Kadınlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'na takımının katılamamasının Bakan Kasapoğlu'yla hiçbir alakasının bulunmadığını vurgulayan Kaplan, "Bakan Bey'in bize söz verip de tutmadığı bir açıklaması olmadı. Salon sözü var, onu da Şanlıurfa'ya geldiği zaman zaten tekrarladı. Bu da gerçekleşecek. Bakanımızın başka bir sözü olmadı, demeçlerim neden farklı yönlere çekildi, anlamadım. Çok şaşırdık ve üzüldük. Çocuklarımız da bu konuda çok üzüldü. Takımın Türkiye Şampiyonası'na gidememesinin Bakanlığımızla hiçbir alakası yok. Bunun nedeni, veli izin belgelerini bazı çocuklarımızın unutmasıdır. Bu da doğal, ramazan ayındayız, unutulabilir. Zamanında bu izinleri yetiştiremediğimiz için de şampiyonaya katılamadık. Kafileyle şehir dışına çıktığınızda veli izin belgesi olması şarttır." ifadelerini kullandı.

Seyahatlerde çocukların Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"KYK yurtlarıyla ilgili velilerin endişe duyduğu yazıldı, ne alaka? Zaten daha önce gittiğimiz organizasyonlarda çocuklarımız yurtlarda kaldı. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Sadece lise yurdunda mı, KYK yurdunda mı, otelde mi kalacaklar, bunun belirsizliği vardı. Bunu netleştirince velilere bilgi vereceğimizi söyledik. KYK yurtlarıyla ilgili velilerin hiçbir endişesi yok, tam tersi çocuklarımız burada kalınca çok mutlu oluyor. Bu yurtlarda kaldıklarında üniversitede önemli bölümlerde okuyan ablalarıyla kalıyorlar. Odalar, yemekler, temizlik çok güzel. Veliler asla tedirgin değil, sadece nerede kalacaklarını öğrenmek istiyorlar. Bazen KYK yurtlarında yer kalmayabilir, 47 takım, 600-700'e yakın sporcu var. Belki de dolacaktı odalar. Endişe buydu."

Bakan Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür eden Kaplan, "Bakanımızın maddiyatla ilgili bize verip de tutmadığı biz söz yok. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, çocuklarımızın daha iyi gelişmesi için Bakanlığımızın talimatıyla hentbol kursları açtı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, bizim çocuklarımızın aynı okulda, aynı sınıfta ders görmesini sağladı. Bunlar büyük destekler değil de nedir? Bize büyük destek veriyorlar. Biz güzel bir şeyin peşindeyiz. Çocuklarımızın eğitimini yaparken sporla da uğraşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Lütfen sözlerimizi farklı yerlere çekmesinler. En başta bundan çocuklarımız etkileniyor ve yıpranıyor." diyerek sözlerini tamamladı.