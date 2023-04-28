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Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası

Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası

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17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda 9-13 klasman maçında İspanya'ya 23-21 yenildi.

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda 9-13 klasman maçında İspanya'ya 23-21 yenildi.

Tunus'ta düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli takım, klasman maçında İspanya'yla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip sahadan 23-21 mağlup ayrıldı.

Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın Yunanistan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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