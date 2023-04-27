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Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası

Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası

Spor Haberleri

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda Suudi Arabistan ile 25-25 berabere kaldı.

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda Suudi Arabistan ile 25-25 berabere kaldı.

Tunus'ta düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı. Müsabaka 25-25 eşitlikle tamamlandı.

Grubunu 5. sırada bitiren milliler, klasman maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Suudi Arabistan Akdeniz Spor Haberler

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