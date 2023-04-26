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Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası

Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası

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17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda İtalya'ya 22-12 mağlup oldu.

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda İtalya'ya 22-12 mağlup oldu.

Tunus'ta düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, beşinci maçında İtalya ile karşılaştı.

Rakibine 22-12 yenilen milli takım, kupada 3. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, yarın Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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