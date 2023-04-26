Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası
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17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda İtalya'ya 22-12 mağlup oldu.
17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda İtalya'ya 22-12 mağlup oldu.
Tunus'ta düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, beşinci maçında İtalya ile karşılaştı.
Rakibine 22-12 yenilen milli takım, kupada 3. mağlubiyetini yaşadı.
Türkiye, yarın Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor