Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda İtalya'ya 22-12 mağlup oldu.

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda İtalya'ya 22-12 mağlup oldu.

Tunus'ta düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, beşinci maçında İtalya ile karşılaştı.

Rakibine 22-12 yenilen milli takım, kupada 3. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, yarın Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.