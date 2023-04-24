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Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası

Hentbol: Akdeniz Konfederasyon Kupası

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17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda oynadığı ilk iki maçı kazandı.

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda oynadığı ilk iki maçı kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Tunus'ta düzenlenen 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında Cezayir'i 25-18 yendi.

İkinci maçını Kuveyt ile oynayan milli takım, rakibini 26-17 mağlup etti.

Türkiye, kupada yarın Tunus ve Karadağ ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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