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Hentbol: 2025 Dünya Erkekler Şampiyonası Avrupa Elemeleri

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 37-28 kazandığı 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu maçının rövanşında konuk olduğu İtalya'ya 37-27 yenilerek elendi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 37-28 kazandığı 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu maçının rövanşında konuk olduğu İtalya'ya 37-27 yenilerek elendi.

Chieti kentindeki Santa Filomena Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-11 önde tamamlayan İtalya, sahadan 10 gol farkla galip ayrılarak tur atladı.

Kaynak: AA / Spor

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