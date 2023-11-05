Hentbol: 2025 Dünya Erkekler Şampiyonası Avrupa Elemeleri
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 37-28 kazandığı 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu maçının rövanşında konuk olduğu İtalya'ya 37-27 yenilerek elendi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 37-28 kazandığı 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu maçının rövanşında konuk olduğu İtalya'ya 37-27 yenilerek elendi.
Chieti kentindeki Santa Filomena Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-11 önde tamamlayan İtalya, sahadan 10 gol farkla galip ayrılarak tur atladı.
Kaynak: AA / Spor