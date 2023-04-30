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Hentbol: 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Spor Haberleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Kuzey Makedonya'ya 30-27 mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Kuzey Makedonya'ya 30-27 mağlup oldu.

Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında istediğini yapamayan milliler maçı 30-27 kaybetti. Bu sonuçla millilerin gruptan çıkma şansı kalmadı

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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