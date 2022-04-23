Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler

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Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında konuk olduğu İsveç'e 33-21 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında konuk olduğu İsveç'e 33-21 yenildi.

Helsingborg Arena oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 13-9 İsveç'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Milli takımda Yasemin Şahin 6 golle maçın en skorer ismi oldu.

Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, grupta sadece İzlanda ile yapılan maçtan galibiyetle (30-29) ayrıldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avrupa Şampiyonası, Hentbol, Milli, İsveç, Spor, Haberler

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