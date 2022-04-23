Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında konuk olduğu İsveç'e 33-21 yenildi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında konuk olduğu İsveç'e 33-21 yenildi.
Helsingborg Arena oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 13-9 İsveç'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Milli takımda Yasemin Şahin 6 golle maçın en skorer ismi oldu.
Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, grupta sadece İzlanda ile yapılan maçtan galibiyetle (30-29) ayrıldı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor