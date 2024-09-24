Hemsball Türkiye Şampiyonası Denizli'de Gerçekleşti

Hemsball Türkiye Şampiyonası, 19-22 Eylül tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde Kınıklı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Farklı illerden 17 takım 168 sporcunun yarıştığı şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Her geçen gün ilginin arttığı Türkiye'nin yerli ve milli spor dalı Hemsball'da Türkiye Şampiyonası heyecanı Denizli'de yaşandı. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu koordinesinde gerçekleşen ve Hemsball branşında ilk resmi Türkiye Şampiyonası olma özelliği taşıyan organizasyon, 19-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Kınıklı Spor Kompleksi içinde yer alan Spor Salonunda gerçekleşti. Farklı illerden 168 sporcunun yarıştığı şampiyona, 19 Eylül Perşembe günü yapılan açılış seremonisi ile start aldı. Üç gün boyunca süren şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonanın ikinci gününde sporcular, Denizlili iş insanı Erdoğan Kızıl'ın dizayn ettiği oyuncak atölyesini ziyaret ettiler. Şampiyona sonunda ise dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını; Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Hemsball Koordinatörü Doç. Dr. Niyazi Sıtkı Adıgüzel, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu ile hakemler ve antrenörler takdim etti.

Denizlili sporcular şampiyonaya damga vurdu

Farklı illerden 17 takım 168 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Denizlili sporcular farklı yaş kategorilerinde pek çok madalyanın sahibi oldu. Küçük Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde Denizli takımı Türkiye Şampiyonu olurken, Sınav Koleji öğrencilerinden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları; Alp Ege Tekin Küçük Erkekler kategorisinde, Derya Beren Kaya Küçük Kızlar'da, Buğra Efe Babut ise Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

"Farklı spor branşlarına desteğimiz sürecek"

Organizasyona ev sahipliği yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Hemsball branşında ilk kez gerçekleşen Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her branşta olduğu gibi gelişmekte olan spor branşlarına da önem verdiklerini ve desteklediklerinin süreceğini yineledi. Mücadele eden tüm sporculara teşekkür eden İlman, iki kategoride Türkiye Şampiyonu olan Denizli ekibini ve kürsüde yer alan Denizlili bireysel sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - DENİZLİ