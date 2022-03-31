Hem şampiyon, hem de gol kralı

HACILAR, KAYSERİ (İHA) - Hacılar Erciyesspor'un tecrübeli oyuncu Murat Mağara çifte sevinç yaşıyor.

2021-2022 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme'yi şampiyon olarak tamamlayan ve Bölgesel Amatör Lige yükselen Hacılar Erciyesspor takım kaptanı Murat Mağara attığı 17 golle ligin gol kralı oldu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Hacılar Erciyesspor 2022-2023 sezonunda Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek. Hacılar Erciyesspor sezonu hem şampiyon olarak tamamladı hem de gol kralı çıkardı.

Takımın tecrübeli isimlerinden Murat Mağara, 20 maçta attığı 17 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayarak çifte mutluluk yaşadı. Başarılı golcü oyuncu, sezon başından sezon sonuna kadar hem oynadığı futbol, hem attığı birbirinden şık goller hem de asistleri ile Hacılar Erciyesspor'un şampiyon olmasından büyük pay sahibi oldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor