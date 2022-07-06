Hem gol kralı, hem şampiyon - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hem gol kralı, hem şampiyon

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Hem gol kralı, hem şampiyon

Gazi Osman Paşaspor'un futbolcusu Emrecan Tepedaş çifte sevinç yaşıyor.

Gazi Osman Paşaspor'un futbolcusu Emrecan Tepedaş çifte sevinç yaşıyor.

2021-2022 futbol sezonu Kayseri Birinci Amatör Küme'yi şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Amatör Küme'ye yükselen Gazi Osman Paşaspor takım kaptanı Emrecan Tepedaş, attığı 32 golle ligin gol kralı oldu. Gazi Osman Paşaspor 2021-2022 sezonunu hem şampiyon olarak tamamladı hem de gol kralı çıkardı. Takımın tecrübeli isimlerinden Emrecan Tepedaş, 16 maçta attığı 32 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayarak çifte mutluluk yaşadı. Golcü oyuncu, sezon başından sezon sonuna kadar hem oynadığı futbol hem attığı birbirinden şık goller hem de asistleri ile Gazi Osman Paşaspor'un şampiyon olmasında en büyük pay sahibi oldu.

Emrecan, bu sezon oynadığı Talas Anayurtspor ve Gazi Osman Paşaspor formaları ile toplam 46 gol attı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title