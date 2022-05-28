Hellas Verona'da Igor Tudor dönemi sona erdi - Haberler

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Hellas Verona'da Igor Tudor dönemi sona erdi

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Hellas Verona'da Igor Tudor dönemi sona erdi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Hellas Verona, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Hellas Verona, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tudor, "Burada iyi bir çalışma ortamı ve harika bir oyuncu grubuyla çalışma şansı yakaladım. Benim için zor bir karar oldu. Gelecek sezon planlamasında kulüp başkanı ile farklı noktalarda yer aldığımız için ayrılıma kararı verdim." ifadelerini kullandı.

Hellas Verona, bu sezon 53 puanla ligi 9. sırada tamamlamıştı. Futbolcu kökenli teknik adamlardan Tudor, Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından 2016-17 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-18 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

İtalya Serie A Igor Tudor İtalya Verona Spor Haberler

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