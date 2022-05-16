Helel Vadisi'ne gençlik yürüyüşü - Haberler

HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Helel Vadisi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

Hakkari merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan Helel Vadisi'ne düzenlenen doğa yürüyüşüne her kesimden yaklaşık 500 kişi katıldı. 15-21 Mayıs tarihleri arasında dolu dolu bir program düzenlediklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, amaçlarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu toplumun her kesimiyle paylaşmak ve onları bizzat faaliyetlere katarak bu ruhu onlara aşılamak olduğunu söyledi. Müdür Yıldırım, "Faaliyete katılım sağlayan herkesin böyle bir etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını, bu vesile ile Hakkari'nin doğasını görme ve yaşama fırsatını bulduklarını ve spor yapma imkanına sahip olduklarını aktardılar. Bu güzel organizasyona katılım sağlayan herkese ve organizasyonun gerçekleşmesinde büyük katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğluna, Vali İdris Akbıyık'a, paydaş kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Spor