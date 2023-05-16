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Hedefi 12 vurmaya çalıştılar

Hedefi 12 vurmaya çalıştılar

Spor Haberleri

DÜZCE(İHA) – Düzce'de modern okçuluk il birinciliği müsabakaları yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de modern okçuluk il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Modern Okçuluk il birinciliği müsabakaları 18 Temmuz Stadyumu'nda yapıldı.

Müsabakaların sonunda Minik kızlarda Zeynep Sönmezoğlu, minik erkeklerde Egemen Nezor, küçük kızlarda Ecrin Bahar, küçük erkeklerde Ömer Ziya Acar, yıldız erkeklerde Kaan Aktepe, yıldız kızlarda Zehra Keten, genç kızlarda Afranur İlhan ve genç erkeklerde Gürol Bayraktar birinci oldular.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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