Hedef 50 bin çocuğa spor yaptırmak

GSB Yaz Spor Okulları hız kesmiyor. Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi'nin de havuzlarından faydalanan Erzurum GSİM, yıl sonuna kadar 25 bin çocuğa yüzme, 25 bin çocuğa da diğer spor branşlarında kurs vermeyi planlıyor.

GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, son sürat devam ediyor. GSİM Tam olimpik yüzme havuzu, Aziziye Belediyesi Yüzme Havuzu ve BŞB'nin Olimpiyat Millet Bahçesindeki yüzme havuzunda verilen yüzme kurslarında yıl sonuna kadar 25 bin çocuğa yüzme öğretilecek. Ayrıca diğer branşlarda da 25 bir çocuğa ücretsiz spor kursları verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ücretsiz yaz spor okulları çerçevesinde bu yaz tesislerde yaklaşık 50 bin gence spor yaptırmayı hedefliyor. 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla 29 Haziran 2022 tarihinde start alan GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Merkezlerinde çalışmalar ve faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla gerçekleşen GSB Yaz Spor Okulları çerçevesinde sporu ve gençlik faaliyetlerini çocukların ve gençlerin ayağına kadar götürdüklerini söyledi.

42 branşta 150 antrenör görev yapıyor

'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganı eşliğinde 42 branşta 150 antrenör yönetiminde spor okullarında çocukları sporla buluşturduklarının altını çizen Öztürk, "Kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle yaptığımız yaz okullarındaki hedefimiz yaklaşık 50 bin gencimizi spor tesisleriyle buluşturmak. Bu sayede spor branşlarıyla tanışıp, hem ulusal hem uluslararası alanda hem de hareketsiz yaşamı hareketli yaşama geçirmek için bir çalışma içerisinde olacağız. Çocuklarımız, sporla ve sağlıklı bir şekilde boş zamanlarını yaz okullarımızda uzman antrenörler eşliğinde çalışacak" dedi. - ERZURUM