Hedef 10 bin öğrenciye ulaşmak

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi kapsamında bu yıl 10 bin öğrenci sayısına ulaşılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

2017 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasındaki protokol gereği ülke genelinde uygulanan "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi Bilecik'te uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Spor Salonu'nda yapılan sportif yetenek taramaları sırasında öğrencileri ziyarete gelen Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Özdemir, projenin iyi yönetilmesi karşılığında çocukların yetenekli olduğu dallarda başarılı olacaklarını ifade etti. İl Müdürü Özdemir, "Her yıl ilkokul 3'üncü sınıflardan 4 bin çocuk ile birlikte, bu yıl pandemi nedeniyle tarama testleri yapılamayan ilkokul 4'üncü ve 5'inci sınıfların toplamı sonucu 10 bin öğrenci sayısına ulaşılacağı tahmin ediliyor. Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi, kentimizde bulunan çocukları, farklı şehirlerde bulunan diğer aynı yaş gruplarındaki çocuklarla karşılaştırma şansımız olacak. Proje sonunda öğrencilerimiz, vücut özellikleriyle örtüşen uygun spor dallarına yönlendirilecek. Mayıs ayına kadar tüm ilçelerimizde taramalar tamamlanacaktır" dedi. - BİLECİK