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Hearts-Medipol Başakşehir

Spor Haberleri

Hearts-Medipol Başakşehir

Hearts ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Tynecastle ParkHakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson,...

Hearts ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tynecastle Park

Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)

Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Devlin, Halliday, Forrest, McKay, Shankland

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ömer Ali Şahiner Başakşehir Polonya Spor Haberler

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