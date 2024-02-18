HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, Galatasaray Tunç Holding'e yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü evinde Galatasaray Tunç Holding'e 89-61 yenildi.

Basketbol Süper Ligi A Grubunda mücadele eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, 15. hafta mücadelesinde Galatasaray Tunç Holding'i ağırladı. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Metin Kanat, Tuğba Durnaoğlu ve Buminhan Çelik hakem üçlüsü düdük çaldı. Ligin iddialı takımlarından Galatasaray Tunç Holding, ilk çeyrekte maça baskısını koyarak skoru 31-16'ya getirdi. İkinci periyotta YOSK, arayı her ne kadar kapatmak istese de devre arasına 50-28'lik skorla geride girdi. Maçın üçüncü çeyreğinde ise mücadeleye ağırlığını koymaya devam eden Galatasaray, son periyoda 71-42'lik skor avantajıyla girdi. Final periyodunda ise Sarı-Kırmızılılar rahat bir galibiyet elde ederek 89-61'luk skorla YOSK'u evinde yendi. YOSK, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 100-39 kaybetmişti. Engelsiz Aslanlar evine galibiyet sevinciyle dönerken YOSK, parkeden yine eli boş döndü. - YALOVA