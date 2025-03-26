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HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda Sekizli Final Eşleşmeleri Belli Oldu

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Hentbolda HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde sekizli final eşleşmeleri açıklandı. Çeyrek final maçları 30 Nisan'da, yarı finaller 1 Mayıs'ta, final maçları ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Hentbolda HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde sekizli final eşleşmeler belli oldu.

İzmir'de düzenlenecek sekizli finallerin kura çekimi Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşti.

Sekizli finallerde çeyrek final maçları 30 Nisan Çarşamba günü, yarı finaller 1 Mayıs Perşembe günü, final karşılaşmaları ise 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final eşleşmeleri şöyle:

Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor

Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:

Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor

Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor

Spor Toto-Depsaş Enerji AŞ Hentbol

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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