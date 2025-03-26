HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda Sekizli Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Hentbolda HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde sekizli final eşleşmeleri açıklandı. Çeyrek final maçları 30 Nisan'da, yarı finaller 1 Mayıs'ta, final maçları ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Hentbolda HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde sekizli final eşleşmeler belli oldu.
İzmir'de düzenlenecek sekizli finallerin kura çekimi Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşti.
Sekizli finallerde çeyrek final maçları 30 Nisan Çarşamba günü, yarı finaller 1 Mayıs Perşembe günü, final karşılaşmaları ise 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final eşleşmeleri şöyle:
Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:
Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor
Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor
Spor Toto-Depsaş Enerji AŞ Hentbol