HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-lacivertliler, 19-11 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray Tunç Holding, devre arasına 32-31 üstün gitti. Çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü periyodu sonunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, son çeyreğe 46-44 önde girdi. Maçın son periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmadan 63-55 galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi oldu. AA / Onur Erdik - Spor Basketbol Süper Ligi Galatasaray Sigorta Spor Haberler

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