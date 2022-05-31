HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi - Haberler

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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

AA - Emrah Oktay - Spor
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasındaki derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 73-60 yendi.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasındaki derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 73-60 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 19-14, ilk yarısını da 41-27 sarı-lacivertliler önde tamamladı. Konuk takım, üçüncü çeyreğini 59-46 üstün bitirdiği maçı 73-60 kazandı.

Böylece ligde oynadığı 30 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, normal sezonu namağlup zirvede tamamladı. Beşiktaş ise 30 maçında 5. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, ilk yarıdaki mücadeleyi de 70-48 kazanmıştı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Basketbol Süper Ligi Tekerlekli Sandalye Fenerbahçe Sigorta Spor Haberler

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