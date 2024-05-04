HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavak finale yükseldi
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 35-24 yenen Armada Praxis Yalıkavak, finale yükselen ilk takım oldu. Ankara'da oynanan maçın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 15-14 önde tamamladı. Finalde Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor arasında oynanacak maçın galibiyle yarın 18.30'da karşılaşacak.
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 35-24 yenen Armada Praxis Yalıkavak finale yükselen ilk takım oldu.
Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 15-14 önde tamamladı.
Armada Praxis Yalıkavak, finalde Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor arasında oynanacak maçın galibiyle yarın 18.30'da karşılaşacak.