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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavak finale yükseldi

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Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 35-24 yenen Armada Praxis Yalıkavak, finale yükselen ilk takım oldu. Ankara'da oynanan maçın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 15-14 önde tamamladı. Finalde Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor arasında oynanacak maçın galibiyle yarın 18.30'da karşılaşacak.

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 35-24 yenen Armada Praxis Yalıkavak finale yükselen ilk takım oldu.

Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 15-14 önde tamamladı.

Armada Praxis Yalıkavak, finalde Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor arasında oynanacak maçın galibiyle yarın 18.30'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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