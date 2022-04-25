HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi - Haberler

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HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi

TFF 3. Lig 2. Grup'un 36. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile golsüz berabere kalan HD Elazığ Karakoçan FK, kümede kalmayı garantiledi.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup'un 36. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile golsüz berabere kalan HD Elazığ Karakoçan FK, kümede kalmayı garantiledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, 36. Hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaştı. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından HD Elazığ Karakoçan FK puanını 40'a yükselterek bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Beyoğlu, Elazığ, Spor, Haberler

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