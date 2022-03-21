HD Elazığ Karakoçan'ın deplasman fobisi - Haberler

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HD Elazığ Karakoçan'ın deplasman fobisi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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HD Elazığ Karakoçan'ın deplasman fobisi

TFF 3. Lig 2. Grubun 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yomraspor'la 1-1 berabere kalan HD Elazığ Karakoçan FK, dış saha şanssızlığını kıramadı.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grubun 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yomraspor'la 1-1 berabere kalan HD Elazığ Karakoçan FK, dış saha şanssızlığını kıramadı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK, dış saha fobisini kıramıyor. Bu sezon iç sahadaki başarılı grafiğini dış sahaya bir türlü yansıtamayan mavi-beyazlılar, son olarak deplasmanda karşılaştığı Yomraspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sezon dış sahada yalnızca 1 galibiyet alabilen HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçı ise beraberlikle tamamladı ve 8 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

30. haftası geride kalan TFF 3. Lig 2. Grupta 30 puanı bulunan Elazığ ekibinin küme düşme hattıyla arasında 2 puanlık fark bulunuyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Spor, Haberler

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