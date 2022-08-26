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Hazırlık maçında gülen taraf Turgutluspor oldu

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Hazırlık maçında gülen taraf Turgutluspor oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 3-0 yenmeyi başardı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 3-0 yenmeyi başardı.

Turgutluspor, yeni sezon öncesi 3. Lig temsilcisi Akhisarspor ile Akhisarspor tesislerinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın her iki devresinde de farklı 11 ile sahaya çıkan Turgutluspor sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmada Turgutluspor'un gollerini Onur Kıntaş, İlhan Aslanoğlu ve Emirhan Gürler kaydetti.

Karşılaşmayı Turgutluspor Mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu Asbaşkan Cüneyt Bulman, Taraftar sorumlusu Kadir Şakar ve Altyapı Sorumlusu Burhan Gündüz ile birlikte izledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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