Hazırlık maçı: Türkiye: 1 İtalya: 2 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada rakip yarı alanının ortasında topla buluşan Enes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Cengiz, sert bir şut çekerek kaleci Donnarumma'yı kapattığı köşeden mağlup etmeyi başardı. 1-0

16. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Cengiz'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Kerem'in şutunda toptan üstten dışarıya gitti.

35. dakikada sol kanattan Biraghi'nin ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Cristante'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

39. dakikada kaleci Altay kısa kalan degajından seken Raspadori'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-2

45+1. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan yaptığı orta sekti ve Hakan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunu topa gelişine vurduğu şutu kaleci Donnarumma parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Enea Jorgji xx, Dojando Myftari xx, Ilir Tartari xx

Türkiye : Altay x, Ozan ? (Kaan dk. 9 xx), Merih xx, Çağlar xx, Mert xx, Dorukhan xx, Hakan xx, Rıdvan xx, Cengiz xxx, Kerem xx, Enes xx

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Zeki, Salih, Berkan, Serdar, Doğukan, Taylan, Caner, Orkun, Umut

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

İtalya: Donnarumma xx, de Sciglio xx, Acerbi xx, Chiellini xx, Biraghi xx, Pessina xx, Cristante xxx, Tonali xx, Zaniolo x, Scamacca x, Raspadori xx

Yedekler: Sirigu, Gollini, Locatelli, Sensi, Pellegrini, Belotti, Joao Pedro, Emerson, Barella, Bonucci, Zaccagni, Bastoni

Teknik Direktör: Roberto Mancini

Goller: Cengiz (dk. 4) (Türkiye), Cristante (dk. 35), Raspadori (dk. 39) (İtalya)

Sarı kart: Zaniolo (İtalya) - KONYA