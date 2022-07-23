Hazırlık maçı: Trabzonspor: 0 Torino: 3 Trabzonspor, hazırlık maçında İtalyan ekibi Torino'ya 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor, hazırlık maçında İtalyan ekibi Torino'ya 3-0 mağlup oldu. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, İtalyan ekibi Torino ile hazırlık maçında karşılaştı. Sportstadion Langau Stadyumu'nda oynanan mücadele Torino'nun 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 20. ve 22. dakikalarda Nemanja Radonjic ve 55. dakikada Demba Seck kaydetti. - TRABZON İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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