Hazırlık maçı: Nazilli Belediyespor: 4 Turgutluspor: 1 - Haberler

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Hazırlık maçı: Nazilli Belediyespor: 4 Turgutluspor: 1

Hazırlık maçı: Nazilli Belediyespor: 4 Turgutluspor: 1

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni sezon öncesi hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'a deplasmanda 4-1 yenildi.

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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni sezon öncesi hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'a deplasmanda 4-1 yenildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi 2. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor ile Nazilli Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın her iki devresinde de farklı 11 ile sahaya çıkan Turgutluspor sahadan 4-1 mağlup ayrılan taraf oldu. Karşılaşmada Turgutluspor'un tek golünü Serhat Kot kaydetti. Karşılaşmayı Turgutluspor Mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu Asbaşkan Cüneyt Bulman ve Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez de stattan izledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Nazilli Spor Haberler

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