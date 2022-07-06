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Hazırlık maçı: Kayserispor: 1 Gençlerbirliği: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hazırlık maçı: Kayserispor: 1 Gençlerbirliği: 0

Kayserispor, TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Kayserispor, TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yukatel Kayserispor, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Erciyes yüksek İrtifa Kamp merkezinde çalışan sarı kırmızılılar, Hacılar ilçe stadında TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı. Sahada Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Lionel Carole, Joseph Attamah, Majid Hosseini, Olivier Kemen, Emrah Başsan, Andrea Bertolacci, Gustavo Campanharo, Mame Thiam, Mustafa Pektemek onbiri ile mücadele eden Kayserispor, 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Ali Karimi, 65.dakikada fileleri havalandıran isim oldu. Müsabakada başka gol olmayınca Kayserispor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Gençlerbirliği Kayserispor Erciyes Spor Haberler

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