Hazırlık maçı - Fenerbahçe-Hull City maçının ardından - Acun Ilıcalı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor Acun Ilıcalı Fenerbahçe Hull City England Spor Haberler

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