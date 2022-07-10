Hazırlık maçı - Fenerbahçe-Hull City maçının ardından - Acun Ilıcalı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazırlık maçı - Fenerbahçe-Hull City maçının ardından - Acun Ilıcalı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Spor
 - Güncelleme:

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Hull City England Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title