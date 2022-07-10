Hazırlık maçı - Fenerbahçe-Hull City maçının ardından - Acun Ilıcalı
AA - Ömer Faruk Cebeci - Spor
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor