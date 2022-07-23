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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 Wolverhampton: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 Wolverhampton: 3

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu.

İspanya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile karşılaştı. İngiliz ekibi, 15. dakikada Raul Jimenez, 29. dakikada Daniel Podence ve 40. dakikada Pedro Neto'nun attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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