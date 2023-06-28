Hazal Burun Polonya'da Bronz Madalya Kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk kadınlar branşında Hazal Burun, makaralı yay kategorisinde bronz madalya kazandı. Hazal, çeyrek finalde Satu Nisula'yı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ella Gibson'a yenilen Hazal, bronz madalya maçında Tanja Gellenthien'el karşılaştı ve rakibini yenerek Türkiye'nin ilk okçuluk madalyasını elde etti.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk kadınlar branşı makaralı yayda Hazal Burun, bronz madalya kazandı.

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal, çeyrek finalde Finlandiya'dan Satu Nisula'yı 144-136 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Büyük Britanyalı Ella Gibson'a 148-144 yenilen Hazal, bronz madalya maçında ise Danimarka'dan Tanja Gellenthien'el karşılaştı.

Rakibini 146-139 yenen 18 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya elde etti. Bu başarı, oyunlarda okçuluk branşında Türkiye'nin ilk madalyası oldu.