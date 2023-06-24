Üye Girişi
Haberler
Hazal Burun, Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi

Hazal Burun, Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi

Spor Haberleri

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşında milli sporcu Hazal Burun, makaralı yayda çeyrek finale çıktı. Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal Burun, Ukraynalı Olha Khomutovska'yla karşılaştı. Rakibini 147-143 yenen Hazal, çeyrek finale kaldı. Hazal Burun'un Finlandiya'dan Sati Nisula'yla yapacağı çeyrek final müsabakası, 28 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşında milli sporcu Hazal Burun, makaralı yayda çeyrek finale çıktı.

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal Burun, Ukraynalı Olha Khomutovska'yla karşılaştı.

Rakibini 147-143 yenen Hazal, çeyrek finale kaldı. Hazal Burun'un Finlandiya'dan Sati Nisula'yla yapacağı çeyrek final müsabakası, 28 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Finlandiya Polonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title