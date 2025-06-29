Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor

Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor
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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası, Kırklareli'nde 27 Haziran'da başladı ve 40 ilden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla sürüyor. Final müsabakaları 1 Temmuz'da yapılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sürüyor.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonada birbirinden güzel müsabakaların gerçekleştirildiğini ifade eden Bozbaşak, üst tura yükselen sporcuları tebrik etti.

Organizasyon 1 Temmuz Salı final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Spor
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