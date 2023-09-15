Hayırseverler Ortaokulu Sporcuları Fenerbahçe ve Tofaş'a Seçildi

Denizli'de spor müsabakalarında gösterdiği başarılar ile anılan Hayırseverler Ortaokulu'nun iki sporcusu, Fenerbahçe Spor Kulübü ile Tofaş Basketbol takımına seçildi. Okulun öğrencilerinden olan Bertuğ Yiğit Özdemir Fenerbahçe Spor kulübü altyapısına seçilirken, Utku Aplarslan ise Tofaş Basketbol takımına katıldı. İki öğrencinin başarısı hem Denizlileri hem de aileleri memnun etti.

Denizli'de spor müsabakalarında gösterdiği başarılar ile anılan Hayırseverler Ortaokulu'nun iki sporcusu, Fenerbahçe Spor Kulübü ile Tofaş Basketbol takımına seçildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yetiştirdiği sporcular ile adını duyuran Hayırseverler Ortaokulu, genç sporcuları büyük külüp ile takımlara kazandırmaya devam ediyor. Okulun öğrencilerinden olan Bertuğ Yiğit Özdemir Fenerbahçe Spor kulübü altyapısına seçilirken, Utku Aplarslan ise Tofaş Basketbol takımına katıldı. İki öğrencinin başarısı hem Denizlileri hem de aileleri memnun etti. - DENİZLİ