Haydar Aliyev Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Burdur'da yapıldı
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Haydar Aliyev Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Burdur'da yapıldı.
Haydar Aliyev Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Burdur'da yapıldı.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bucak ilçesindeki organizasyona 84 kulüpten 446'sı kadın toplam 1160 sporcu katıldı.
Parkurlarda temaslı ve temassız sistemin kullanıldığı yarışlar 30 kategoride gerçekleştirildi.
Şampiyonada dereceye giren sporculara plaket ve gönüllü katılımcılara ise teşekkür belgesi verildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor