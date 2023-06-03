Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hayati Köse, maçın hakkının beraberlik olduğunu vurgulayarak, "Çarşamba İstanbulspor maçı var. Ligi hayırlısı ile tamamlayacağız" dedi.

- Hayati Köse: "Oyunun hakkı beraberlikti"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hayati Köse, maçın hakkının beraberlik olduğunu vurgulayarak, "Çarşamba İstanbulspor maçı var. Ligi hayırlısı ile tamamlayacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hayati Köse, "Maalesef geçtiğimiz hafta düştüğümüz ligden sonra moral ve kadro olarak çöktük. Giresunspor ve İstanbulspor maçı; ligin kaderini belirleyen takım olduğumuz için oyuncuları üst seviyede tutmaya çalıştık. Maçın başlangıcında iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyunun geneli içerisinde yediğimiz gol zihin olarak aşağı düşürdü. Oyunun hakkı beraberlikti. Maalesef maçı kaybettik. Çarşamba İstanbulspor maçı var ligi hayırlısı ile tamamlayacağız" şeklinde konuştu.