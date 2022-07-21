Hayalleri Turgutluspor forması giyebilmek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayalleri Turgutluspor forması giyebilmek

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Hayalleri Turgutluspor forması giyebilmek

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un 2022-2023 sezonu altyapı oyuncu seçmeleri Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde devam ediyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un 2022-2023 sezonu altyapı oyuncu seçmeleri Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde devam ediyor.

Turgutluspor'un 2022-2023 sezonu altyapı oyuncu seçmeleri Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde Altyapı hocalarının gözetiminde tüm hızıyla devam ediyor. 22 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan seçmelerde gelecek vadeden oyuncular kulübün altyapısına alınacak. Seçmeler hakkında açıklama yapan Turgutluspor Altyapı Sorumlusu Burhan Gündüz, "Turgutluspor altyapısı her zaman ilkleri başarmış ve hep en iyisini hedeflemiştir. Bu düşünce doğrultusunda bünyemize yeni oyuncular katabilmek için altyapı hocalarımız ile titiz bir şekilde seçmelerimizi sürdürüyoruz. Tespit edeceğimiz oyuncuların kulübümüze ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederim. Seçmelere katılan tüm sporculara da başarılar dilerim" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title